Путин: Современная пропаганда Запада мало отличается от штампов СССР

Современная западная пропаганда не особо отличается от известных всем советских штампов. Сейчас среди аудитории есть большой спрос на более объективные новости. Об этом в пятницу, 17 октября, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 20-летнего юбилея телеканала RT.