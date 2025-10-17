Путин: Современная пропаганда Запада мало отличается от штампов СССР

Современная западная пропаганда не особо отличается от известных всем советских штампов. Сейчас среди аудитории есть большой спрос на более объективные новости. Об этом в пятницу, 17 октября, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 20-летнего юбилея телеканала RT.
— (Пропаганда Запада — прим. «ВМ») сегодня мало чем отличается от хорошо многим… штампов пропаганды советской, еще советских времен. Вот так и работают, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.
Глава государства приехал в Большой театр на торжественное мероприятие по поводу юбилея телеканала. Он поздравил главного редактора RT Маргариту Симоньян и ее коллег с праздником.
В Императорском фойе главе государства представили документальный фильм RT, посвященный героям специальной военной операции на Украине.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь вручила Маргарите Симоньян награду «За выдающиеся успехи в области защиты прав и свобод человека и гражданина».