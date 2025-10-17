В поселке Ванино Хабаровского края провели экоурок для школьников

Открытый урок, посвященный экопривычкам и осознанному потреблению, провели для шестиклассников из поселка Ванино в Хабаровском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Ванинского района.
На занятии школьникам объяснили, что такое экологический след. Также ребята учились анализировать свои повседневные привычки и их влияние на окружающую среду. Шестиклассники пообещали применять полученные знания на практике, чтобы бережнее относиться к природным ресурсам.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.