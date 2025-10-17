Урок от компании VK на тему «Видеоплатформа» пройдет с 27 октября по 16 ноября

Участники узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере платформы VK Видео. Также они познакомятся с технологиями, которые отвечают за стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео. Кроме того, ребята научатся делать контент привлекательным и удобным для пользователей.