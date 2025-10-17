Урок от компании VK на тему «Видеоплатформа» пройдет с 27 октября по 16 ноября

Урок от компании VK на тему «Видеоплатформа» пройдет в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» с 27 октября по 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Урок предназначен для учащихся 1−11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.
Участники узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере платформы VK Видео. Также они познакомятся с технологиями, которые отвечают за стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео. Кроме того, ребята научатся делать контент привлекательным и удобным для пользователей.
Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.
