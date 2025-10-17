Более 600 школьников посетят с экскурсиями ведущие предприятия Камчатки

Этой осенью более 600 учащихся 6−11 классов из 30 школ региона посетят с экскурсиями 15 ведущих предприятий. Для них организованы профессиональные туры на такие предприятия, как «Океанрыбфлот», «Ростелеком», «Южные электрические сети Камчатки», «Русский двор», «Шамса» и «Вегетория». Цель мероприятий — познакомить ребят с современным производством и помочь в осознанном выборе будущей профессии. Профориентационные экскурсии позволяют школьникам наглядно познакомиться со спецификой разных профессий, а компаниям — внести вклад в популяризацию рабочих специальностей.