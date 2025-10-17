Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учебный сбор курсантов МЧС стартовал в Витебской области

В течение трех дней более 40 курсантов Университета гражданской защиты МЧС, а также офицеры-спасатели во время специального мероприятия «Дом без пожара» будут проводить масштабную профилактическую работу в Городокском районе.

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебный сбор курсантов МЧС стартовал в Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе спасательного ведомства.

В течение трех дней более 40 курсантов Университета гражданской защиты МЧС, а также офицеры-спасатели во время специального мероприятия «Дом без пожара» будут проводить масштабную профилактическую работу в Городокском районе.

Посещая домовладения, особое внимание участники сбора уделят состоянию печного отопления, наличию и исправности автономных пожарных извещателей.

По статистике, с начала осенне-зимнего периода в стране произошло 742 пожара, в которых погибли 60 человек, обратили внимание в МЧС.

Итоги трехдневного сбора участники подведут в воскресенье, 19 октября. -0-