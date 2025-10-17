17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебный сбор курсантов МЧС стартовал в Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе спасательного ведомства.
В течение трех дней более 40 курсантов Университета гражданской защиты МЧС, а также офицеры-спасатели во время специального мероприятия «Дом без пожара» будут проводить масштабную профилактическую работу в Городокском районе.
Посещая домовладения, особое внимание участники сбора уделят состоянию печного отопления, наличию и исправности автономных пожарных извещателей.
По статистике, с начала осенне-зимнего периода в стране произошло 742 пожара, в которых погибли 60 человек, обратили внимание в МЧС.
Итоги трехдневного сбора участники подведут в воскресенье, 19 октября. -0-