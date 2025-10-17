Фицо заявил, что русские встают на колени только для завязывания шнурков

Невозможно заставить русских встать на колени, так как они наклоняются только для того, чтобы завязать себе шнурки. Об этом в пятницу, 17 октября, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на слова своего бывшего коллеги из Великобритании Бориса Джонсона.