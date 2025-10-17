Фицо заявил, что русские встают на колени только для завязывания шнурков

Невозможно заставить русских встать на колени, так как они наклоняются только для того, чтобы завязать себе шнурки. Об этом в пятницу, 17 октября, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на слова своего бывшего коллеги из Великобритании Бориса Джонсона.
— Он толкал линию продолжения войны на Украине, чтобы поставить Россию на колени. Впрочем, вы хорошо знаете: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки, — заявил глава словацкого правительства на своей странице в социальной сети Instagram*.
Братислава при Фицо последовательно поддерживает Москву. Словацкий премьер ранее заявил, что представленный Европейской комиссией план по полному отказу от ископаемого топлива из России к 2030 году является «абсурдным идеологическим шагом».
Президент России Владимир Путин ранее вспомнил, Фицо приезжал в Москву на парад Победы 9 мая этого года. Он поблагодарил его за визит. Премьер Словакии тогда не исключил, что его могут раскритиковать за встречу с российским лидером.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.