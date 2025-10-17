Ричмонд
Фицо заявил, что русские встают на колени только для завязывания шнурков

Невозможно заставить русских встать на колени, так как они наклоняются только для того, чтобы завязать себе шнурки. Об этом в пятницу, 17 октября, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на слова своего бывшего коллеги из Великобритании Бориса Джонсона.

— Он толкал линию продолжения войны на Украине, чтобы поставить Россию на колени. Впрочем, вы хорошо знаете: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки, — заявил глава словацкого правительства на своей странице в социальной сети Instagram*.

Братислава при Фицо последовательно поддерживает Москву. Словацкий премьер ранее заявил, что представленный Европейской комиссией план по полному отказу от ископаемого топлива из России к 2030 году является «абсурдным идеологическим шагом».

Президент России Владимир Путин ранее вспомнил, Фицо приезжал в Москву на парад Победы 9 мая этого года. Он поблагодарил его за визит. Премьер Словакии тогда не исключил, что его могут раскритиковать за встречу с российским лидером.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

