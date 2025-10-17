Ричмонд
Бастрыкин запросил проверку жалобы на медпомощь инвалиду в Ростовской области

Бастрыкин поручил разобраться с жалобой на отказ в помощи больному ребенку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по обращению жительницы Ростовской области о ненадлежащем медицинском обеспечении ее 16-летнего сына-инвалида. Об этом сообщили в СК региона.

По словам матери, подросток, страдающий редким генетическим заболеванием, нуждается в регулярной терапии с использованием специального аппарата. При этом ему необоснованно отказали в выдаче льготных расходных материалов и предложили аналоги, не подходящие по физиологическим параметрам и не соответствующие клиническим рекомендациям.

Из-за этого ребенок не получает жизненно необходимую паллиативную помощь, что может ухудшить его состояние.

— Поручено доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

