Бастрыкин запросил проверку жалобы на медпомощь инвалиду в Ростовской области

По словам матери, подросток, страдающий редким генетическим заболеванием, нуждается в регулярной терапии с использованием специального аппарата. При этом ему необоснованно отказали в выдаче льготных расходных материалов и предложили аналоги, не подходящие по физиологическим параметрам и не соответствующие клиническим рекомендациям.