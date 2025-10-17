Бастрыкин запросил проверку жалобы на медпомощь инвалиду в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по обращению жительницы Ростовской области о ненадлежащем медицинском обеспечении ее 16-летнего сына-инвалида. Об этом сообщили в СК региона.
По словам матери, подросток, страдающий редким генетическим заболеванием, нуждается в регулярной терапии с использованием специального аппарата. При этом ему необоснованно отказали в выдаче льготных расходных материалов и предложили аналоги, не подходящие по физиологическим параметрам и не соответствующие клиническим рекомендациям.
Из-за этого ребенок не получает жизненно необходимую паллиативную помощь, что может ухудшить его состояние.
— Поручено доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!