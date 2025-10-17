Ричмонд
Кремль опубликовал кадры презентации Путину фильма RT о героях СВО

Пресс-служба Кремля в пятницу, 17 октября, опубликовала кадры, на которых главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян представила президенту России Владимиру Путину документальный ролик канала, посвященный героям специальной военной операции (СВО) на Украине.

Главе государства представили ролик «Время Героев», который состоял из фрагментов документальных фильмов телеканала о СВО. Вместе с президентом фильм смотрели и сами герои, а также другие участники СВО, с которыми Путин кратко пообщался позднее.

Симоньян поблагодарила президента за то, что он посетил юбилей, и рассказала о работе своих журналистов на фронте. Она напомнила, что все, кто учился журналистике в 1990-е годы, в качестве обучающих материалов использовали западные методички.

— Сейчас, в том числе и в результате и СВО, мы пришли к выводу, что это полная ерунда. Мы не освещаем события, мы участвуем в событиях, мы этим гордимся, — подчеркнула журналистка.

Она добавила, что ее коллеги на фронте спасают людей, вывозя их в безопасные районы, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

В тот же день Владимир Путин отметил, что во время появления идеи создания телеканала он не подозревал, что он приобретет «такой размах, такое качество» и будет так развиваться.

