Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы

Также глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что всех трех пострадавших уже доставили в ближайшую больницу. Двое из них получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Еще один находится в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, пять человек остаются под завалами.