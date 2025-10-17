Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе «Авангард». Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Башкирии.
— Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы, — передает слова собеседницы ТАСС.
Представители городской администрации ранее сообщили, что взрыв произошел в одном из цехов предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода обрушилось. Позже в Сети появилось видео с последствиями взрыва.
Губернатор Башкортостана Радий Хабиров уточнил, что сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место. Причиной взрыва, вероятнее всего, стало нарушение техники безопасности со стороны работников цеха.
Также глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что всех трех пострадавших уже доставили в ближайшую больницу. Двое из них получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Еще один находится в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, пять человек остаются под завалами.