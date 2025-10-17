Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы

Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе «Авангард». Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе «Авангард». Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Башкирии.

— Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы, — передает слова собеседницы ТАСС.

Представители городской администрации ранее сообщили, что взрыв произошел в одном из цехов предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода обрушилось. Позже в Сети появилось видео с последствиями взрыва.

Губернатор Башкортостана Радий Хабиров уточнил, что сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место. Причиной взрыва, вероятнее всего, стало нарушение техники безопасности со стороны работников цеха.

Также глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что всех трех пострадавших уже доставили в ближайшую больницу. Двое из них получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Еще один находится в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, пять человек остаются под завалами.