Врач Султанова: холодная зима может осложнить эпидсезон по гриппу в Москве

Особенно холодная зима, которая ждет жителей Центральной России в конце 2025 года, может стать причиной серьезных эпидемий гриппа и ОРВИ, а также многих других хронических болезней. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Султанова.
По словам специалиста, зимой шанс заболеть респираторными инфекциями или получить обострение хронической болезни в принципе выше, но аномально низкие температуры способны серьезно усугубить ситуацию.
«Аномально холодная зима может осложнить эпидсезон гриппа и ОРВИ. Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов. Кроме того, существуют риски для обострения других заболеваний», — рассказала агентству городских новостей «Москва» специалист.
По ее словам, в сильные морозы дамы чаще обращаются к врачам из-за цистита, а мужчины — из-за простатита. Чаще возникают болезни опорно-двигательной системы, например, артриты и артрозы, а также воспаление почек. Не говоря уже о болезнях кожи, вроде холодовой крапивницы, разных обморожений и воспалений суставов.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила aif.ru, что в декабре этого года температура на европейской части нашей страны будет ниже нормы. При этом она добавила, что в январе и феврале зима в столичном регионе, в худшем случае, будет обычной, а скорее всего и вовсе теплой.