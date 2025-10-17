Врач Султанова: холодная зима может осложнить эпидсезон по гриппу в Москве

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила aif.ru, что в декабре этого года температура на европейской части нашей страны будет ниже нормы. При этом она добавила, что в январе и феврале зима в столичном регионе, в худшем случае, будет обычной, а скорее всего и вовсе теплой.