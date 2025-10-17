В Подмосковье стартовали всероссийские соревнования «Лесное многоборье»

Ежегодные профессионально-прикладные соревнования «Лесное многоборье — 2025» открылись в городе Пушкино на территории Московского учебно-опытного лесничества, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие для студентов образовательных учреждений лесного профиля проводится в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие».
Участие в соревнованиях принимают около 120 человек — студенческие команды из 10 вузов и 18 колледжей, представляющие 22 региона России. К состязаниям также присоединилась команда из Республики Беларусь, а в качестве наблюдателей приглашены представители профильных образовательных учреждений.
В программе соревнований — выполнение профессиональных задач. Студенты вузов будут проводить таксацию лесного участка, назначать мероприятия по уходу за лесом, демонстрировать знания в области защиты и воспроизводства лесов, а также тушить условный лесной пожар. Учащиеся колледжей продемонстрируют навыки основных работ на лесосеке, проведут отвод и таксацию лесосеки, покажут себя в воспроизводстве лесов и тушении лесного пожара.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.