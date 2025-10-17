В Подмосковье стартовали всероссийские соревнования «Лесное многоборье»

В программе соревнований — выполнение профессиональных задач. Студенты вузов будут проводить таксацию лесного участка, назначать мероприятия по уходу за лесом, демонстрировать знания в области защиты и воспроизводства лесов, а также тушить условный лесной пожар. Учащиеся колледжей продемонстрируют навыки основных работ на лесосеке, проведут отвод и таксацию лесосеки, покажут себя в воспроизводстве лесов и тушении лесного пожара.