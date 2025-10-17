Тхэквондисты Ейского района Кубани завоевали 10 наград на краeвом турнирe

Воспитанники ейской школы тхэквондо успешно выступили на открытом турнире Краснодарского края «Кубок дружбы», завоевав 10 медалей, 7 из которых — высшего достоинства. Достижения спортсменов соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Турнир прошел 12 октября в Славянске-на-Кубани. Он собрал сильнейших спортсменов из разных муниципалитетов Краснодарского края. Команда из Ейского района показала выдающийся результат, одержав победы в семи дисциплинах и заняв вторые места еще в трех. Золотые медали завоевали Кира Шапкина, Максим Лукьянов, Ксения Плахотния, Алексей Шаров, Артем Шабанов, Ярослав Малинин и Есения Шестакова. Серебро на счету Никиты Паршина, Есеии Пуць и Алины Цыбиной.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.