Тхэквондисты Ейского района Кубани завоевали 10 наград на краeвом турнирe

Турнир собрал сильнейших спортсменов рeгиона.

Воспитанники ейской школы тхэквондо успешно выступили на открытом турнире Краснодарского края «Кубок дружбы», завоевав 10 медалей, 7 из которых — высшего достоинства. Достижения спортсменов соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в районной администрации.

Турнир прошел 12 октября в Славянске-на-Кубани. Он собрал сильнейших спортсменов из разных муниципалитетов Краснодарского края. Команда из Ейского района показала выдающийся результат, одержав победы в семи дисциплинах и заняв вторые места еще в трех. Золотые медали завоевали Кира Шапкина, Максим Лукьянов, Ксения Плахотния, Алексей Шаров, Артем Шабанов, Ярослав Малинин и Есения Шестакова. Серебро на счету Никиты Паршина, Есеии Пуць и Алины Цыбиной.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.