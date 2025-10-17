В Тимашевске на Кубани обустроят современную спортивную площадку

Современную многофункциональную спортивную площадку построят в городе Тимашевске в Краснодарском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Тимашевского района.
Площадку, в частности, возведут на улице Ковалева в микрорайоне Сахарного завода. Там обустроят разнообразные спортивные и игровые зоны для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Помимо этого, на площадке установят турники и уличные тренажеры. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, завершить обустройство этого спортивного общественного пространства должны до 1 октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.