В Тимашевске на Кубани обустроят современную спортивную площадку

Площадку, в частности, возведут на улице Ковалева в микрорайоне Сахарного завода. Там обустроят разнообразные спортивные и игровые зоны для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Помимо этого, на площадке установят турники и уличные тренажеры. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, завершить обустройство этого спортивного общественного пространства должны до 1 октября 2026 года.