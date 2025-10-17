Рекордсмены намолота, высокие рейтинги техники. С какими достижениями «Гомсельмаш» отмечает 95-летие

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О становлении, развитии и модернизации предприятия «Гомсельмаш» шла речь на торжественном собрании в честь 95-летия флагмана комбайностроения, передает корреспондент БЕЛТА.
Как подчеркнул генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Виталий Шелег, аналогов предприятию нет ни в стране, ни на постсоветском пространстве. «По сути, это завод в заводе. Здесь сосредоточена такая мощь, которая на сегодня производит высокотехнологичный продукт. Создание комбайна — это в своем роде отдельный вид философии. Механическая обработка, изготовление инструмента и спецоснастки — это высокоточные и качественные системы, производственные процессы высочайшего уровня. В итоге с конвейера выпускается техника, которая всех нас кормит», — акцентировал он.
Гендиректор обозначил, что по меркам истории 95 лет — не так много для предприятия, но это знаковый рубеж, который приближает к столетию. За этот период значительно возросло качество техники, модернизировано производство, расширилась линейка продукции, приумножены традиции основателей завода.
Комбайностроители с оптимизмом смотрят в будущее, заверил руководитель. «На разных исторических этапах были непростые моменты и трудности, но всегда на предприятии находили силы двигаться вперед. На это нацеливает и наш Президент, поэтому мы готовы и далее вкладывать свой труд, силы и умы, чтобы “Гомсельмаш” и в дальнейшем оставался производителем сельскохозяйственной техники мирового уровня. Ведь если заглянем в историю, то в начале 1980-х годов предприятие было № 1 в мире по производству комбайнов, подчеркну — даже не в СССР, а в мире. Будем продолжать развивать компетенции, стремиться как можно больший вклад внести в это уникальное производство», — поделился планами Виталий Шелег.
За 95 лет предприятие серьезно масштабировалось от небольшого завода до крупного производителя с мировым именем. «Гомсельмаш» занимает уверенные позиции в числе мировых производителей сельскохозяйственных агрегатов. Техника находит потребителей более чем в 30 странах мира.
Как рассказали на предприятии, в настоящее время линейка выпускаемой продукции насчитывает свыше 25 моделей агромашин и более 75 их модификаций. На верхних позициях рейтинга — комбайн модели GS 2124 с двигателем в 530 лошадиных сил. Эта современная машина с гибридной схемой обмолота, автоматической регулировкой из кабины всех рабочих процессов оснащена технологией точного земледелия. Она является производственной гордостью комбайностроителей. В минувшем агросезоне комбайн стал рекордсменом по намолоту зерновых. ТОП-3 важных преимуществ и достижений этой модели: намолот 551 т пшеницы за одну восьмичасовую смену, намолот более 8 тыс. т за сезон на колосовых культурах, локализация производства 91%.
На торжественном вечере чествовали комбайностроителей разных поколений. Слова благодарности выражали представители Министерства промышленности, власти юго-восточного региона и областного центра, а также парламентарии.
Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны «Гомсельмаша» работают на полях России, Казахстана, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. -0-