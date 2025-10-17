Рекордсмены намолота, высокие рейтинги техники. С какими достижениями «Гомсельмаш» отмечает 95-летие

Комбайностроители с оптимизмом смотрят в будущее, заверил руководитель. «На разных исторических этапах были непростые моменты и трудности, но всегда на предприятии находили силы двигаться вперед. На это нацеливает и наш Президент, поэтому мы готовы и далее вкладывать свой труд, силы и умы, чтобы “Гомсельмаш” и в дальнейшем оставался производителем сельскохозяйственной техники мирового уровня. Ведь если заглянем в историю, то в начале 1980-х годов предприятие было № 1 в мире по производству комбайнов, подчеркну — даже не в СССР, а в мире. Будем продолжать развивать компетенции, стремиться как можно больший вклад внести в это уникальное производство», — поделился планами Виталий Шелег.