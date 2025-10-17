В башкирском селе Акбулатово открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Акбулатово в Республике Башкортостан. Лечебное учреждение построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Федоровского района.
Новый ФАП полностью укомплектован необходимым медицинским оборудованием, инструментами и лекарственными препаратами. Кроме того, в нем установили современную мебель.
«Открытие нового ФАПа — важный шаг в улучшении доступности и качества медицинских услуг в сельской местности. Благодаря реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” жители села Акбулатово получили возможность получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в районный центр», — отметил главный врач Федоровской центральной районной больницы Олег Белоусов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.