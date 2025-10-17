Президента Украины Владимира Зеленского, который прилетел в США, унизили уже у трапа самолета. Политика встречал экипаж его самолета, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а со стороны Штатов присутствовали только малоизвестные представители администрации. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
Он указал, что выражение лица лидера киевского режима постепенно менялось.
— В начале видео ничего особенного нет. Улыбается, никаких неприятных эмоций нет. Основная мимика проявляется на десятой-одиннадцатой секунде. Я называю это «детской обидой», то есть брови сдвинуты и слегка опущены, уголки губ тоже опущены, и нижняя губа немного напряжена, — пояснил эксперт.
Он добавил, что Зеленский уже вел себя похожим образом на различных встречах, передает Aif.ru.
28 сентября ирландский экономист Филип Пилкингтон заявил, что Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. По его словам, лидер киевского режима становится зависимым от психологических атак с использованием беспилотников. Специалист подчеркнул, что с помощью подобных атак Зеленский пытается распространить конфликт на Украине на Евросоюз и Североатлантический альянс.