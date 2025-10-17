В Хоринском районе Бурятии завершился молодежный форум

Форум «Дни молодежи в Бурятии — 2025» прошел на территории Хоринского района Республики Бурятии, сообщили в региональном агентстве по делам молодежи. Мероприятие было организовано в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
В ходе форума участники всесторонне обсудили актуальные вопросы по пяти приоритетным направлениям государственной молодежной политики. Программа включала вопросы профилактики здорового образа жизни, развития добровольчества, обеспечения информационной безопасности, патриотического воспитания и популяризации физической культуры.
Особый акцент был сделан на приобретении практических навыков. Молодые люди освоили основы создания медиаконтента, получив опыт в фото- и видеосъемке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.