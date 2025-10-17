Ричмонд
Минтранс намерен ввести постоплату парковки

Министерство транспорта приступило к подготовке проекта закона, который позволит ввести систему постоплаты на парковках России. Представители ведомства отметили, что такое нововведение снизит число штрафов, которые иногда получают ответственные автомобилисты.

— Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона… в рамках которой прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий, — передает ТАСС.

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров поручил ведомству рассмотреть возможность отсрочки введения изменений в размер утильсбора на один месяц. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, почему это решение могли отложить. Ранее автоэксперт Никита Гудков рассказал.

«Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Никиты Гудкова, как изменятся цены на автомобили в России из-за новых ставок утильсбора. Также были названы страны, из которых перестанут ввозить иномарки в Россию.

Представители другой японской автомобильной компании Mazda сообщили, что российское отделение корпорации вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров.

Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
