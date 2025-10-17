Минтранс намерен ввести постоплату парковки

Министерство транспорта приступило к подготовке проекта закона, который позволит ввести систему постоплаты на парковках России. Представители ведомства отметили, что такое нововведение снизит число штрафов, которые иногда получают ответственные автомобилисты.
— Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона… в рамках которой прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий, — передает ТАСС.
Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров поручил ведомству рассмотреть возможность отсрочки введения изменений в размер утильсбора на один месяц. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, почему это решение могли отложить. Ранее автоэксперт Никита Гудков рассказал.
«Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Никиты Гудкова, как изменятся цены на автомобили в России из-за новых ставок утильсбора. Также были названы страны, из которых перестанут ввозить иномарки в Россию.
Представители другой японской автомобильной компании Mazda сообщили, что российское отделение корпорации вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров.