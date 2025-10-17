В Молдове в выходные будет не до пикников: В субботу — дождь, в воскресенье днём похолодает до +9

В Кишиневе для середины октября относительно тепло — около +14 градусов, но это не точно. Погода нынче переменчива. Однако ожидаются кратковременные ливни. Ну и максимальные порывы ветра до 42 км/час. Так себе погодка. Ночью могут быть заморозки. Ну как у нас принято, временами, местами и т.д.