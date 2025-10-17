Ричмонд
В Молдове в выходные будет не до пикников: В субботу — дождь, в воскресенье днём похолодает до +9

Какой будет погода в Молдове в субботу, 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе для середины октября относительно тепло — около +14 градусов, но это не точно. Погода нынче переменчива. Однако ожидаются кратковременные ливни. Ну и максимальные порывы ветра до 42 км/час. Так себе погодка. Ночью могут быть заморозки. Ну как у нас принято, временами, местами и т.д.

На юге Молдовы днем + 16, ночью +9. Облачно.

На севере страны днем + 9−11, ночью +4. Дождь.

