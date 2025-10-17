В центре Москвы временно ограничивали движение транспорта

Как следует из сообщений, первые ограничения были введены еще в 19:05 по московскому времени. Тогда движение закрыли по Пушкинской площади и по Тверской улице по направлению в центр. Немногим позднее, в 19:23, ограничения также затронули Кремлевскую набережную.