В центре Москвы временно ограничивали движение транспорта

В центре Москвы временно ограничивали движение любого автомобильного транспорта. Проехать нельзя было по Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной. Об ограничениях сообщал Департамент транспорта российской столицы в официальном Telegram-канале.
Как следует из сообщений, первые ограничения были введены еще в 19:05 по московскому времени. Тогда движение закрыли по Пушкинской площади и по Тверской улице по направлению в центр. Немногим позднее, в 19:23, ограничения также затронули Кремлевскую набережную.
Однако уже к 19:48 ситуация изменилась. Все ограничения были сняты. Теперь проезд снова доступен.
Напомним, немногим ранее также ограничивалось движение по Крымскому мосту. Причины не уточнялись, однако не исключено, что все делалось из соображений безопасности.