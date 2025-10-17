Экспорт сельхозпродукции Ставрополья в Грузию вырос на 26%

Ставропольский край нарастил экспорт продукции агропромышленного комплекса в Грузию на 26% за восемь месяцев 2025 года. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.
Грузия остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Ставрополья, на долю которого приходится 11% всего экспорта края. В грузинском направлении поставляются кондитерские изделия, зерно, мука, подсолнечное масло, макаронные изделия и сушеная рыба.
Напомним, всего продукцию ставропольских производителей пищевой и перерабатывающей промышленности закупают 60 стран мира. Общий объем экспорта региона в текущем году достиг 355 миллионов долларов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.