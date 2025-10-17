ХIII Межрегиональный форум СМИ «Енисей» пройдет в Красноярске

Ранее стало известно, что центр развития молодежных медиа «ШУМ» — проект от Росмолодежь, 25 октября проведет Деловую программу в сфере медиа и журналистики. Событие пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве и соберет более 800 участников — в возрасте от 14 до 35 лет, развивающихся в медиаиндустрии, включая школьников, студентов, молодых специалистов, наставников, представителей региональных и федеральных СМИ, медиахолдингов и пресс-служб.