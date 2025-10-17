Ричмонд
ХIII Межрегиональный форум СМИ «Енисей» пройдет в Красноярске

В Красноярске с 6 по 7 ноября состоится ХIII Межрегиональный форум средств массовой информации (СМИ) «Енисей». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Программа форума рассчитана на журналистов печатных и электронных СМИ, блогеров, медиадизайнеров менеджеров, представителей пресс-служб, а также студентов, обучающихся по направлениям журналистика, филология и PR.

Мероприятие будет посвящено проблеме удержания доверия аудитории в эпоху «цифрового шума», конкурентной среды и информационных войн.

Организатором форума выступает Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ранее стало известно, что центр развития молодежных медиа «ШУМ» — проект от Росмолодежь, 25 октября проведет Деловую программу в сфере медиа и журналистики. Событие пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве и соберет более 800 участников — в возрасте от 14 до 35 лет, развивающихся в медиаиндустрии, включая школьников, студентов, молодых специалистов, наставников, представителей региональных и федеральных СМИ, медиахолдингов и пресс-служб.