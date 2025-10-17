«Потрясающая сцена и горячие зрители». Алексей Петрухин о «Душевном фестивале»

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Душевный фестиваль» дает артистам потрясающую сцену и горячих зрителей. Таким мнением во время концерта «Любимый шансон» с журналистами поделился известный российский певец и композитор Алексей Петрухин, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сцена потрясающая, зрители очень горячие. Для меня счастье выходить здесь. Как автор своих песен и исполнитель, я втройне счастлив, что у меня есть такие зрители, которые пришли на этот замечательный фестиваль», — сказал Алексей Петрухин.
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
По его мнению, когда люди поют и танцуют, они могут хоть на какое-то время забыть о своих повседневных заботах. Такая атмосфера заряжает и артистов, и зрителей прекрасной энергетикой и помогает им получить удовольствие. Это все душевно и по-настоящему.
Алексей Петрухин признался, что прошел большой творческий путь, но не хотел бы из него ничего вычеркивать. «Я с детства занимался музыкой, потом в моей жизни был театр, хор имени Пятницкого, но в какой-то момент я понял, что хочу развиваться сольно. Мне кажется, конкуренция в шоу-бизнесе велика в любое время, это нормально. Для артиста самое главное — найти свою нишу, аудиторию, материал и быть индивидуальным», — подытожил он.
Концерт «Любимый шансон» проходит в рамках «Душевного фестиваля» во Дворце спорта. Сегодня зрители наслаждаются шансоном, а завтра их ждет народная музыка и песни 1990-х гг. -0-Фото Виталия Пивоварчика.