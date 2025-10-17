«Потрясающая сцена и горячие зрители». Алексей Петрухин о «Душевном фестивале»

Алексей Петрухин признался, что прошел большой творческий путь, но не хотел бы из него ничего вычеркивать. «Я с детства занимался музыкой, потом в моей жизни был театр, хор имени Пятницкого, но в какой-то момент я понял, что хочу развиваться сольно. Мне кажется, конкуренция в шоу-бизнесе велика в любое время, это нормально. Для артиста самое главное — найти свою нишу, аудиторию, материал и быть индивидуальным», — подытожил он.