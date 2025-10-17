Пенсионерка провела в лесу в Столинском районе четверо суток, ее нашли спасатели

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пенсионерка провела в лесу четверо суток, ее нашли спасатели. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сигнал о том, что необходима помощь в поиске пропавшей, поступил спасателям от сотрудников милиции 15 октября: два дня назад пенсионерка ушла за грибами в неизвестном направлении, мобильного телефона у нее с собой не было.
За время поисков пешие группы обследовали 7,5 кв.км лесной и заболоченной местности, мото-вездеходной техникой обследовано 195 км дорог, просек и дамб. В поисках задействовали 23 единицы техники и 59 работников МЧС. Также был использован беспилотный летательный аппарат.
Днем 17 октября спасатели совместно с военнослужащими пограничных войск обнаружили потерявшуюся женщину. В медицинской помощи спасенная не нуждалась. -0-