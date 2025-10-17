Бункер на родине Зеленского под ударом: генерал оценил карту СВО 17 октября

Вооруженные силы Украины разворачивают в Кривом Роге, на родине Владимира Зеленского, военные производства под прикрытием гражданских объектов, а также создают секретные военные пункты под землей, рассказал aif.ru Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Он напомнил, что Кривой Рог с советских времен сохранил свой промышленный потенциал и до сих пор является центром угольной и сталелитейной промышленности.
«На сегодняшний день киевский режим в этом городе под прикрытием гражданских объектов и на их территориях развернул военное производство. Там находится большое количество инструкторов, кураторов, которые следят за процессом изготовления техники, за подготовкой наемников для дальнейшей их отправки непосредственно на передовую», — отметил Липовой.
Засекреченные объекты ВСУ в том числе располагаются и под землей, добавил генерал-майор. «В Кривом Роге достаточно много военных целей для ударов ВС РФ», — сказал Липовой.
Вероятно в этом городе находится и запасной командный пункт ВСУ, а также бункер, где могут скрываться родные и близкие Зеленского. Но, как известно, глава киевского режима давно отправил их за океан, и на Украине находится практически один, констатировал собеседник издания.
Генерал-майор подчеркнул, что в случае выявления бункера главы киевского режима в Кривом Роге, по объекту нанесут удар в первую очередь.
«Все крысиные норы, которые Зеленский подготовил на случай пережидания атак, будут методично уничтожаться нашей армией», — подытожил Липовой.
Напомним, в ночь на пятницув Кривом Роге прогремели взрывы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по объектам ВПК на территории города. Кроме того, под удар попали объекты противника в районе аэродрома и станции Роковатая.