The Sun: Туристка надела вечернее платье, вышла из отеля и пропала без вести

17 октября в СМИ появилась информация о том, что сотрудники отеля, расположенного в турецкой Аланье в районе Каргыджак, нашли тело 69-летней российской туристки — она лежала на полу в собственном номере. Работники гостиницы вызвали полицию и скорую помощь, после чего тело пожилой россиянки доставили в муниципальный морг. Полиция Турции начала выяснять обстоятельства произошедшего.