The Sun: Туристка надела вечернее платье, вышла из отеля и пропала без вести

В британской деревне Сеннен 27-летняя Ксиран Ванг в пятницу, 10 октября, надела вечернее зеленое платье, собрала свои вещи и вышла из отеля The Land’s End, после чего ее никто не видел. Об этом сообщил портал The Sun.
Дальнейшие ее поиски оказались безрезультатными. Обеспокоенность из-за отсутствия постоялицы гостиницы возросла после того, как 14 октября гуляющие по набережной прохожие нашли ее телефон и паспорт, которые были упакованы в пластиковый пакет. Местная полиция продолжает расследование по факту пропажи девушки, передает Lenta.ru.
17 октября в СМИ появилась информация о том, что сотрудники отеля, расположенного в турецкой Аланье в районе Каргыджак, нашли тело 69-летней российской туристки — она лежала на полу в собственном номере. Работники гостиницы вызвали полицию и скорую помощь, после чего тело пожилой россиянки доставили в муниципальный морг. Полиция Турции начала выяснять обстоятельства произошедшего.
Из-за обильных дождей и забитой сточной трубы в результате потопа жители дома на улице Луиса Фенолле в испанской Валенсии обнаружили труп своего соседа, который умер 15 лет назад. Останки передали в судебно-анатомическую клинику для проведения вскрытия и установления причин смерти мужчины.