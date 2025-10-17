Петербург и Белоруссия подготовят 10 общих научно-технических проектов

По результатам второго конкурса предстоит отобрать 10 проектов со сроком реализации до двух лет. На их поддержку из городского бюджета выделят 40 млн рублей при паритетном финансировании белорусской стороны. Заявки на конкурс принимаются до 29 октября, победителей определят не позднее 15 декабря.