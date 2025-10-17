Отец Илона Маска прилетит в Россию

По словам Эррола Маска, его заинтересовали казанские вузы и успехи города в сфере искусственного интеллекта. Он отметил, что намерен познакомиться с образовательными и технологическими проектами Татарстана. «Казань всегда привлекала меня своими университетами и развитием искусственного интеллекта», — рассказал Эррол Маск SHOT. В беседе он также упомянул, что его сын Илон Маск уже бывал в России и не исключил его нового визита: «Он бывал в России. Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь».