Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Изначально переговоры должны были начаться в 20:00 по московскому времени, однако Зеленский прибыл на встречу с опозданием почти на полчаса. Встреча глав государств продлится два часа и будет проходить в закрытом формате.
Новость дополняется.
