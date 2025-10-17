В Таганроге запущено уже 120 котельных

В Таганроге продолжаются пуско-наладочные работы по запуску тепла. По состоянию на 17 октября, в городе работают 120 котельных. Об этом сообщила глава администрации Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Тепло подано в 817 многоквартирных домов, а также в 43 учреждения здравоохранения, 50 детсадов, 43 школы, 14 учреждений культуры, восемь социальных и шесть спортивных объектов.
— Внимательно отслеживаю ситуацию, все вопросы на контроле, — подчеркнула глава Таганрога.
Она добавила, что получает обращения жителей о проблемах с теплоснабжением. По ее словам, в некоторых домах возможны завоздушивание сетей и неполадки во внутренних стояках. Светлана Камбулова призвала жителей города активнее взаимодействовать с управляющими компаниями и оперативно сообщать о сбоях.
Напомним, что все пуско-наладочные работы должны быть завершены до 1 ноября.
