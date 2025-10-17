В Амурской области появился новый пункт весогабаритного контроля

Комплекс автоматически взвешивает и определяет габариты автомобилей в потоке, фиксируя нарушения фотографическим способом. С 17 января 2026 года система перейдет в штатный режим работы, и за нарушения владельцы большегрузов будут привлекаться к административной ответственности. Размер штрафов составит от 375 до 800 тысяч рублей в зависимости от величины превышения допустимых параметров.