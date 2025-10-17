В Амурской области появился новый пункт весогабаритного контроля

Новый автоматический пункт весогабаритного контроля начал работу на 6-м километре трассы Благовещенск — Свободный в Амурской области. Оборудование установлено в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и с 16 октября перешло в трехмесячный тестовый режим работы, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Комплекс автоматически взвешивает и определяет габариты автомобилей в потоке, фиксируя нарушения фотографическим способом. С 17 января 2026 года система перейдет в штатный режим работы, и за нарушения владельцы большегрузов будут привлекаться к административной ответственности. Размер штрафов составит от 375 до 800 тысяч рублей в зависимости от величины превышения допустимых параметров.
Напомним, это уже второй подобный комплекс на региональной дорожной сети Амурской области. К весне 2026 года планируется установить еще один пункт контроля. Информация о нарушениях будет публиковаться на официальном сайте Амурупрадора.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.