Мерц: Встреча Путина и Трампа дает надежду на достижение мира на Украине

Напомним, что в минувший четверг, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился два с половиной часа. В ходе диалога лидеры стран обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также договорились провести двусторонний саммит, который пройдет в Будапеште.