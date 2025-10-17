Ричмонд
Мерц: Встреча Путина и Трампа дает надежду на достижение мира на Украине

Мерц заявил, что Трамп продолжает уделять внимание к разрешению конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящая встреча президентом России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа дает надежду на достижение мира на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Президент Трамп осознает свою ответственность. он продолжит уделять внимание Украине. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду», — заявил политик в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, что в минувший четверг, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился два с половиной часа. В ходе диалога лидеры стран обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также договорились провести двусторонний саммит, который пройдет в Будапеште.

