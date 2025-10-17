Ричмонд
В Сызрани открыли новое креативное пространство «ВМесте»

Там будут проводить репетиции и авторские вечера, а также записывать подкасты.

Новое креативное пространство «ВМесте» открыли на базе Дома культуры «Авангард» в Сызрани в Самарской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Пространство разделено на четыре функциональные зоны. Там оборудовали творческую студию для проведения репетиций и авторских вечеров. Также на базе пространства обустроили фотозону. Ее оснастили оборудованием для записи подкастов. Помимо этого, там открыли мини-галерею и переговорную аудиторию с большим столом. Стены украшают мотивационные надписи, создающие особую атмосферу. В день открытия в переговорной зоне прошло первое занятие «Школы воздушного мастерства» по управлению квадрокоптерами. А в творческой студии уже состоялась репетиция выступления музыкальной группы «Бурлакъ».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.