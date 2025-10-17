В Сызрани открыли новое креативное пространство «ВМесте»

Пространство разделено на четыре функциональные зоны. Там оборудовали творческую студию для проведения репетиций и авторских вечеров. Также на базе пространства обустроили фотозону. Ее оснастили оборудованием для записи подкастов. Помимо этого, там открыли мини-галерею и переговорную аудиторию с большим столом. Стены украшают мотивационные надписи, создающие особую атмосферу. В день открытия в переговорной зоне прошло первое занятие «Школы воздушного мастерства» по управлению квадрокоптерами. А в творческой студии уже состоялась репетиция выступления музыкальной группы «Бурлакъ».