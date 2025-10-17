Более 3000 жителей Ленобласти написали Всероссийский агродиктант

Ленинградская область активно подключилась к первому Всероссийскому агродиктанту, который прошел с 8 по 12 октября в ходе федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном агентстве агропромышленного комплекса.
Акция стала частью программы крупнейшей сельскохозяйственной выставки страны «Золотая осень». Торжественная церемония открытия регионального этапа состоялась 8 октября в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, где собралось более 350 студентов и преподавателей. Масштабное мероприятие охватило всю область — для участников организовали более 100 офлайн-площадок, включая даже детские сады. Впервые проверили свои знания и воспитанники детского сада № 1 города Приозерска.
Агродиктант позволил жителей региона оценить свой уровень знаний в сфере агропромышленного комплекса, познакомиться с современными сельскохозяйственными технологиями и повысить мотивацию к профессиональному развитию в аграрной отрасли.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.