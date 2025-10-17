Виталий Гордей: Минск должен показывать пример по музыкальному и песенному радушию другим городам

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск должен показывать пример по музыкальному и песенному радушию другим городам. Таким мнением поделился певец, поэт, композитор Виталий Гордей в кулуарах концерта «Любимый шансон», передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
Виталий Гордей поделился, что сегодня во Дворце спорта сошлись три «душевно»: «Душевный фестиваль, душевные зрители, душевные исполнители. И это не может не радовать», — сказал он.
Певец отметил, что рад выступать в Беларуси, а особенно в Минске. «Минск должен показывать пример по музыкальному и песенному радушию другим городам. И он сегодня справился на отлично, прекрасный прием», — сказал Виталий Гордей.
Он также объяснил, о чем же «Душевный фестиваль», уже во второй раз проходящий в Беларуси: «Он о нас. О нашей жизни, о любви, о том, как и что мы делаем. Мы влюбляемся. Мы отдыхаем. Мы работаем. Шансон — это песня о жизни, и “Душевный фестиваль” именно об этом», — поделился певец.
Виталий Гордей рассказал, что публика тепло приняла артиста громкими аплодисментами и просьбами выйти на бис. «Это потому что человек, у которого есть сердце и душа, который умеет переживать, будет слушать те песни, в которых есть смысл. А шансон — это прежде всего об этом, о песнях со смыслом», — пояснил он.
Певец отметил, что сегодня жанр шансона вырос. «Раньше шансон часто был каким-то “блатняком”, а сейчас шансон — это любая песня, в которой есть текст со смыслом и хорошая, приятная аранжировка. Поэтому я думаю, что у нас половина нашей белорусской эстрады, если хорошенько разобраться и не придираться, — это и есть шансон в хорошем смысле этого слова», — сказал Виталий Гордей.
Во второй раз в Минске проходит «Душевный фестиваль» — событие, которое объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который пройдет с 15:00 во Дворце спорта, а также вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.