Баскетболисты Суксунского округа Прикамья вышли в финал сельских игр края

Мужская баскетбольная команда Суксунского муниципального округа одержала победу в зональном этапе Сельских спортивных игр Пермского края в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации округа.
Соревнования проходили в селе Барда среди команд второй группы. В напряженных матчах по круговой системе суксунские спортсмены продемонстрировали высокий класс игры. Сначала они одолели команду Березовского муниципального округа со счетом 36:35, а затем уверенно победили баскетболистов из Кишертского МО со счетом 44:30. Эти победы позволили команде занять первое место в группе и пройти в финальную часть соревнований. Теперь баскетболистов ждет заключительный этап игр, где они продолжат борьбу за звание чемпионов края.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.