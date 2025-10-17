Баскетболисты Суксунского округа Прикамья вышли в финал сельских игр края

Соревнования проходили в селе Барда среди команд второй группы. В напряженных матчах по круговой системе суксунские спортсмены продемонстрировали высокий класс игры. Сначала они одолели команду Березовского муниципального округа со счетом 36:35, а затем уверенно победили баскетболистов из Кишертского МО со счетом 44:30. Эти победы позволили команде занять первое место в группе и пройти в финальную часть соревнований. Теперь баскетболистов ждет заключительный этап игр, где они продолжат борьбу за звание чемпионов края.