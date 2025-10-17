Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Трамп повышал голос на Путина и угрожал уйти во время встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже в штате Аляска несколько раз повысил голос и пригрозил уйти. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже в штате Аляска несколько раз повысил голос и пригрозил уйти. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По данным журналистов, встреча лидеров двух сверхдержав началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями «теплота быстро улетучилась». В материале говорится, что Путин отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня — в этот момент в помещении присутствовали только несколько советников. Во время переговоров с Трампом российский лидер настаивал, что конфликт закончится только в случае, если Украина выполнит требования Москвы.

После этого он упомянул русских князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также казацкого атамана Богдана Хмельницкого, который жил в XVII веке. Трампа это застало врасплох, он несколько раз повысил голос на Путина и в определенный момент пригрозил уйти. В результате американский лидер прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором российская и американская делегации в расширенном составе должны были обсудить экономические связи и сотрудничество, передает газета.

16 октября по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп объявил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что стороны пока не определили дату встречи.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше