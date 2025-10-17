FT: Трамп повышал голос на Путина и угрожал уйти во время встречи на Аляске

По данным журналистов, встреча лидеров двух сверхдержав началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями «теплота быстро улетучилась». В материале говорится, что Путин отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня — в этот момент в помещении присутствовали только несколько советников. Во время переговоров с Трампом российский лидер настаивал, что конфликт закончится только в случае, если Украина выполнит требования Москвы.