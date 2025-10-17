В Башкирии запустили агроэкологический проект «Нектарный лес»

«Растения примерно через 10 лет начнут цвести и давать нектар. Через 15−20 лет они выйдут на самую большую продукцию нектара, и самое главное то, что при должном уходе данный нектарный лес будет давать нектар в течение многих десятилетий. Это вклад в будущее, будущие поколения и экосистемы. Наша цель — не только создание кормовой базы для пчел и других опылителей, но и их защита, потому что сейчас повсеместно в сельском хозяйстве применяются ядохимикаты, и для пчел нужно создавать устойчивые экосистемы вдали от сельскохозяйственных угодий», — отметил научный руководитель проекта, заведующий лабораторией геномики растений Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Булат Кулуев.