В Башкирии запустили агроэкологический проект «Нектарный лес»

Специалисты Уфимского федерального исследовательского центра РАН запустили уникальный масштабный агроэкологический проект «Нектарный лес». Благодаря этому в Башкирии высадят деревья, кустарники, лианы и травы, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в учреждении.
Новые растения обеспечат кормом пчел. Также они улучшат экологическую обстановку в Башкирии. Отметим, что на участке площадью 18 гектаров в Нуримановском районе уже высадили более 1500 саженцев различных нектароносных растений. Благодаря комбинированию разных видов сад будет цвести непрерывно с апреля по октябрь.
«Растения примерно через 10 лет начнут цвести и давать нектар. Через 15−20 лет они выйдут на самую большую продукцию нектара, и самое главное то, что при должном уходе данный нектарный лес будет давать нектар в течение многих десятилетий. Это вклад в будущее, будущие поколения и экосистемы. Наша цель — не только создание кормовой базы для пчел и других опылителей, но и их защита, потому что сейчас повсеместно в сельском хозяйстве применяются ядохимикаты, и для пчел нужно создавать устойчивые экосистемы вдали от сельскохозяйственных угодий», — отметил научный руководитель проекта, заведующий лабораторией геномики растений Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Булат Кулуев.
Особое значение проект имеет для защиты популяции темной лесной пчелы. Исследователи планируют установить на территории леса традиционные борти и колоды. Это позволит обеспечить безопасные условия в среде обитания данных насекомых. В перспективе проект может быть расширен на другие районы Башкирии и регионы России.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.