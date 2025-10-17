Оставили спать за забором: Зеленскому пришлось ночевать в гостевой резиденции перед встречей с Трампом

Как сообщает пресс-пул Трампа, глава Зеленский впервые остановился в гостевом доме, именуемом в оригинале Blair House. Туда традиционно заселяют всех лидеров, приезжающих в гости к американскому президенту. И коли уж Запад до сих пор называет Зеленского «президентом» — то и его туда заселили.