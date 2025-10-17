Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оставили спать за забором: Зеленскому пришлось ночевать в гостевой резиденции перед встречей с Трампом

Зеленскому пришлось ночевать в гостевой резиденции за забором Белого дома.

Источник: Комсомольская правда

Приехавший, как обычно, сильно заранее на встречу с президентом США Дональдом Трампом Зеленский был вынужден оставаться на ночлег. Ночевал он за забором Белого дома, в гостевой резиденции.

Как сообщает пресс-пул Трампа, глава Зеленский впервые остановился в гостевом доме, именуемом в оригинале Blair House. Туда традиционно заселяют всех лидеров, приезжающих в гости к американскому президенту. И коли уж Запад до сих пор называет Зеленского «президентом» — то и его туда заселили.

При этом уточняется, что встреча Трампа с Зеленским пройдет впервые не в Овальном кабинете, где бывшему комику уже не раз устраивали выволочку, а за обедом.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленского по прибытии в Вашингтон никто не встретил в аэропорту, и бывшему комику пришлось устраивать шапито — его «встречали» выстроившиеся по струнке украинские военные, очевидно, сопровождавшие его в полете, а также Ермак.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше