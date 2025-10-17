Приехавший, как обычно, сильно заранее на встречу с президентом США Дональдом Трампом Зеленский был вынужден оставаться на ночлег. Ночевал он за забором Белого дома, в гостевой резиденции.
Как сообщает пресс-пул Трампа, глава Зеленский впервые остановился в гостевом доме, именуемом в оригинале Blair House. Туда традиционно заселяют всех лидеров, приезжающих в гости к американскому президенту. И коли уж Запад до сих пор называет Зеленского «президентом» — то и его туда заселили.
При этом уточняется, что встреча Трампа с Зеленским пройдет впервые не в Овальном кабинете, где бывшему комику уже не раз устраивали выволочку, а за обедом.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленского по прибытии в Вашингтон никто не встретил в аэропорту, и бывшему комику пришлось устраивать шапито — его «встречали» выстроившиеся по струнке украинские военные, очевидно, сопровождавшие его в полете, а также Ермак.