Власти Стерлитамака опровергли сообщения о якобы эвакуации жителей после взрыва

Администрация Стерлитамака опровергла сообщения о якобы эвакуации населения города после взрыва на предприятии «Авангард» в пятницу, 17 октября.
«В чатах и в соцсетях стало появляться много фейковой информации. Никаких заявлений об эвакуации никто не делал», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.
Представители властей Стерлитамака также сообщили, что в настоящий момент никакой угрозы для жителей города нет, в районе не зафиксировано выделение опасных веществ после взрыва на заводе.
Ранее KP.RU сообщал, что в Стерлитамаке произошел взрыв в цехе нитроузла на предприятии «Авангард». Сотрудники завода были эвакуированы с места происшествия, экстренные службы продолжают поиск людей под завалами.