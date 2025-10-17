Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Стерлитамака опровергли сообщения о якобы эвакуации жителей после взрыва

Администрация Стерлитамака заявила, что угроза для населения города на фоне взрыва на заводе «Авангард» отсутствует.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Стерлитамака опровергла сообщения о якобы эвакуации населения города после взрыва на предприятии «Авангард» в пятницу, 17 октября.

«В чатах и в соцсетях стало появляться много фейковой информации. Никаких заявлений об эвакуации никто не делал», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Представители властей Стерлитамака также сообщили, что в настоящий момент никакой угрозы для жителей города нет, в районе не зафиксировано выделение опасных веществ после взрыва на заводе.

Ранее KP.RU сообщал, что в Стерлитамаке произошел взрыв в цехе нитроузла на предприятии «Авангард». Сотрудники завода были эвакуированы с места происшествия, экстренные службы продолжают поиск людей под завалами.