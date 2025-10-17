Кудымкарский округ Прикамья победил в конкурсе «Здоровые города России»

Первое место VII конкурса «Здоровые города России» в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» со спортивным фестивалем «Сила Пармы — 2025» получил Кудымкарский округ Пермского края. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации города Кудымкара.
Церемония награждения прошла в ходе XIII Петербургского международного форума здоровья. Конкурс собрал более 100 заявок из 20 субъектов Российской Федерации. Спортивный фестиваль «Сила Пармы» проводится в Кудымкаре с 2019 года и за это время превратился из локальной инициативы в мероприятие всероссийского масштаба. Если на первый фестиваль пришло около 70 участников, то в 2025 году в нем приняли участие уже 1377 спортсменов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.