Кудымкарский округ Прикамья победил в конкурсе «Здоровые города России»

Церемония награждения прошла в ходе XIII Петербургского международного форума здоровья. Конкурс собрал более 100 заявок из 20 субъектов Российской Федерации. Спортивный фестиваль «Сила Пармы» проводится в Кудымкаре с 2019 года и за это время превратился из локальной инициативы в мероприятие всероссийского масштаба. Если на первый фестиваль пришло около 70 участников, то в 2025 году в нем приняли участие уже 1377 спортсменов.