Девушек из СНГ спасли из рабства в Мьянме и Камбодже: что теперь с работорговцами

Правоохранительные органы провели операцию по спасению людей из рабовладельческих колл-центров в Мьянме и Камбодже. Вызволить удалось порядка 3,5 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечается в публикации, в списках спасенных присутствуют имена более ста моделей-туристок из стран СНГ. В том числе из России. Кроме того, есть девушки из Китая, Вьетнама и Камеруна. Каждую из них заманили под предлогом заработка моделями, после чего оказались в заложницах. Всех планировали продать на органы.
«Во время рейда в Камбодже правоохранители задержали пять женщин — они помогали бандитам заманивать жертв. Всех обвинили в онлайн-мошенничестве, убийствах и торговле людьми», — пишет Mash.
Похожая ситуация в Мьянме. Однако там ситуация оказалась даже плачевнее. Поэтому теперь военные массово проверяют север страны на предмет нелегалов.
Напомним, не так давно в рабство в Мьянме также попала россиянка Дашима Очирнимаева. Однако ее удалось спасти. Немногим позднее выяснилось, что девушка в прошлом была сотрудницей ФСИН. И вполне вероятно, что именно приобретенные во время обучения навыки помогли ей выбраться.