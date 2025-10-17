Лукашенко изменил правила предоставления займов белорусам — что под запретом

Закон «Об изменении законов по вопросам предоставления займов» 17 октября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Документ должен защитить имущественные права белорусов, связанные с заимствованием денег.
Так, запрещается предоставлять займы субъектам хозяйствования, не осуществляющим микрофинансовую деятельность. Исключение — когда фирма или предприятие дает займы своим работникам. Нельзя использовать в качестве залога по договорам займа единственное жилье. Нельзя предоставлять займы в иностранной валюте, включая использование валютного эквивалента. Исключение — займы между близкими родственниками.
Введены также ограничения по размерам процентов, штрафа, пеней.
Закон вступит в силу через шесть месяцев, то есть 17 апреля 2026 года.
