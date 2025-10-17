Лукашенко изменил правила предоставления займов белорусам — что под запретом

Так, запрещается предоставлять займы субъектам хозяйствования, не осуществляющим микрофинансовую деятельность. Исключение — когда фирма или предприятие дает займы своим работникам. Нельзя использовать в качестве залога по договорам займа единственное жилье. Нельзя предоставлять займы в иностранной валюте, включая использование валютного эквивалента. Исключение — займы между близкими родственниками.