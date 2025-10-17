В Таганроге продлили маршрут автобуса № 56 до «Рембазы»

В Таганроге изменили маршрут автобуса № 56. Постановление о коррекции подписала глава администрации Светлана Камбулова.
С 20 октября маршрут продлят до остановочного пункта «Рембаза» — раньше туда заходил автобус № 2.
Обновленный маршрут будет работать в две смены: с 5:55 в утренней смене автобус будет заезжать на Центральный рынок, а с 15:00 во второй смене пойдет в порт без захода на рынок.
— Работа продолжается, буду информировать, — отметила Светлана Камбулова.
С полным расписанием движения автобуса № 56 можно ознакомиться на сайте администрации Таганрога.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!