В Таганроге продлили маршрут автобуса № 56 до «Рембазы»

С 20 октября автобус № 56 будет ходить по обновленному маршруту.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге изменили маршрут автобуса № 56. Постановление о коррекции подписала глава администрации Светлана Камбулова.

С 20 октября маршрут продлят до остановочного пункта «Рембаза» — раньше туда заходил автобус № 2.

Обновленный маршрут будет работать в две смены: с 5:55 в утренней смене автобус будет заезжать на Центральный рынок, а с 15:00 во второй смене пойдет в порт без захода на рынок.

— Работа продолжается, буду информировать, — отметила Светлана Камбулова.

С полным расписанием движения автобуса № 56 можно ознакомиться на сайте администрации Таганрога.

