Стало известно, что грозит за публикацию фейковых вакансий в Telegram

Администраторов Telegram-каналов, публикующих ненастоящие предложения о приеме на работу за рубежом, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщил профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Константин Ображиев.
«Деятельность, направленная на обманное привлечение российских граждан для работы в зарубежных странах, физическое принуждение их к работе в мошеннических кол-центрах, образует целый “букет” преступлений: похищение человека из корыстных побуждений, торговля людьми с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей, с применением насилия или с угрозой его применения, насильственное использование рабского труда. Администраторы Telegram-каналов, которые публикуют заведомо ложные предложения о трудоустройстве в зарубежных странах, являются соучастниками перечисленных преступлений», — рассказал эксперт агентству городских новостей «Москва».
При этом Ображиев отметил, что завести дело на таких пособников мошенников могут уже на ранней стадии их «работы», так как уголовный кодекс России считает торговлей людьми не только реальную «покупку» и «продажу» жертвы, но и сам факт вербовки людей для дальнейшего рабства, как трудового, так и сексуального. Не спасет сообщников работорговцев и жизнь за границей: в прошлом году Россия и Таиланд заключили договор, по которому власти королевства обязаны либо экстрадировать и передавать всех рекрутеров с российским паспортом нашим правоохранительным органам, либо судить их самостоятельно по местным законам.
Не так давно стало известно, что в мошенническом кол-центре в Мьянме исчезла еще одна девушка, на этот раз — гражданка Белоруссии, некогда участвовавшая в шоу «Голос». О ней и о других жертвах этой схемы, а также о том, почему эту проблему никак не могут решить — читайте в материале aif.ru.