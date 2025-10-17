Стало известно, что грозит за публикацию фейковых вакансий в Telegram

При этом Ображиев отметил, что завести дело на таких пособников мошенников могут уже на ранней стадии их «работы», так как уголовный кодекс России считает торговлей людьми не только реальную «покупку» и «продажу» жертвы, но и сам факт вербовки людей для дальнейшего рабства, как трудового, так и сексуального. Не спасет сообщников работорговцев и жизнь за границей: в прошлом году Россия и Таиланд заключили договор, по которому власти королевства обязаны либо экстрадировать и передавать всех рекрутеров с российским паспортом нашим правоохранительным органам, либо судить их самостоятельно по местным законам.