Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южнокорейская писательница Пэк Се Хи умерла в 35 лет и стала донором органов

Южнокорейская писательница Пэк Се Хи, написавшая бестселлер-мемуары «Хочу умереть, а еще поесть токпокки», ушла из жизни в возрасте 35 лет. Незадолго до кончины она составила завещание и пожертвовала свои сердце, легкие, печень и почки для трансплантации.

Южнокорейская писательница Пэк Се Хи, написавшая бестселлер-мемуары «Хочу умереть, а еще поесть токпокки», ушла из жизни в возрасте 35 лет. Незадолго до кончины она составила завещание и пожертвовала свои сердце, легкие, печень и почки для трансплантации.

— Пэк спасла пять жизней, став донором органов. Зная ее добрую натуру, неспособную таить ненависть, я надеюсь, что теперь она сможет покоиться с миром, — передает слова Антона Хура, который перевел книгу писательницы на английский язык, издание The Guardian.

Книга «Хочу умереть, а еще поесть токпокки» состоит из бесед Пэк с психиатром о ее хронической депрессии. Она подробно описала то, как боролась со сложными чувствами и противоречивыми эмоциями.

Писательница часто размышляла о тяжести жизни, но в то же время думала и о радующих ее мелочах, таких как токпокки — это популярная южнокорейская уличная еда, которая была любимым блюдом Пэк.