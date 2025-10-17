Южнокорейская писательница Пэк Се Хи умерла в 35 лет и стала донором органов

Южнокорейская писательница Пэк Се Хи, написавшая бестселлер-мемуары «Хочу умереть, а еще поесть токпокки», ушла из жизни в возрасте 35 лет. Незадолго до кончины она составила завещание и пожертвовала свои сердце, легкие, печень и почки для трансплантации.
— Пэк спасла пять жизней, став донором органов. Зная ее добрую натуру, неспособную таить ненависть, я надеюсь, что теперь она сможет покоиться с миром, — передает слова Антона Хура, который перевел книгу писательницы на английский язык, издание The Guardian.
Книга «Хочу умереть, а еще поесть токпокки» состоит из бесед Пэк с психиатром о ее хронической депрессии. Она подробно описала то, как боролась со сложными чувствами и противоречивыми эмоциями.
Писательница часто размышляла о тяжести жизни, но в то же время думала и о радующих ее мелочах, таких как токпокки — это популярная южнокорейская уличная еда, которая была любимым блюдом Пэк.