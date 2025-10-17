Меньше трагедий — больше контроля: в АПК сокращается число несчастных случаев

Профилактика производственного травматизма, соблюдение законодательства о труде в АПК — в числе ключевых тем обсуждения. Как было отмечено на заседании, на сохранение здоровья работников влияет множество факторов — от выполнения правил охраны труда до соблюдения рабочего графика. Этим вопросам профсоюзы традиционно уделяют особое внимание. Для выявления проблемных моментов постоянно проводится мониторинг выполнения трудового законодательства и правил охраны труда. «Результаты показывают: среди актуальных вопросов — соблюдение режима труда и отдыха, а также оплата переработок. Только во втором квартале профсоюзы выдали 161 рекомендацию на устранение нарушений, связанных с оплатой сверхурочных и работы в выходные дни, 35 — за ночные смены, 42 — за занятость во вредных условиях. Наниматели оперативно устраняют выявленные профсоюзами недочеты», — подчеркнули в ФПБ.