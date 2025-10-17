Меньше трагедий — больше контроля: в АПК сокращается число несчастных случаев

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество несчастных случаев с летальным и тяжелым исходом в организациях агропромышленного комплекса сокращается. Такие данные представила Федерация профсоюзов Беларуси на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Профилактика производственного травматизма, соблюдение законодательства о труде в АПК — в числе ключевых тем обсуждения. Как было отмечено на заседании, на сохранение здоровья работников влияет множество факторов — от выполнения правил охраны труда до соблюдения рабочего графика. Этим вопросам профсоюзы традиционно уделяют особое внимание. Для выявления проблемных моментов постоянно проводится мониторинг выполнения трудового законодательства и правил охраны труда. «Результаты показывают: среди актуальных вопросов — соблюдение режима труда и отдыха, а также оплата переработок. Только во втором квартале профсоюзы выдали 161 рекомендацию на устранение нарушений, связанных с оплатой сверхурочных и работы в выходные дни, 35 — за ночные смены, 42 — за занятость во вредных условиях. Наниматели оперативно устраняют выявленные профсоюзами недочеты», — подчеркнули в ФПБ.
Оказывают профсоюзы и содействие нанимателям в создании комфортных и безопасных условий. Например, под особым вниманием профсоюзов — состояние здоровья работников. «Вопрос актуальный: ежегодно фиксируются не единичные случаи смерти на рабочих местах из-за состояния здоровья. В связи с этим профсоюзами повсеместно оказывается помощь организациям АПК в закупке современных аптечек и тонометров для своевременного контроля и оказания необходимой первичной помощи. Совместно с организациями здравоохранения в ряде регионов введена практика оценки медиками самочувствия механизаторов непосредственно в полях во время обеденных перерывов. И как показывает практика, такие подходы дают свой результат», — подчеркнули в пресс-службе.
Положительная динамика отмечена и в вопросе производственного травматизма. «По итогам 8 месяцев число несчастных случаев с летальным и тяжелым исходом в организациях АПК сократилось. Это результат работы всех сторон социального партнерства», — подытожили в ФПБ. -0-