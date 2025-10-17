День отца в России в 2025 году: история, традиции праздника и идеи для подарка

Впервые отмечать День отца предложили в США. В 1909 году жительница штата Вашингтон Сонора Луиза Смарт Додд во время церковной службы по случаю Дню матери задумалась, почему нет похожего праздника для отцов. Ее мама умерла после рождения шестого ребенка, поэтому воспитанием детей занимался отец, ветеран Гражданской войны Уильям Джексон Смарт. Для своих детей он был не просто любящим и заботливым папой, но и примером для подражания.