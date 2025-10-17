День отца в России в 2025 году: история, традиции праздника и идеи для подарка

Ежегодно в России каждое третье воскресенье октября отмечают семейный праздник — День отца. И хотя он появился относительно недавно, его справляют все больше людей, желая выразить благодарность свои папам. Дата, история, традиции и идеи подарков на День отца — в материале «Вечерней Москвы».
Когда отмечают День отца в России в 2025 году.
День отца отмечают в России в третье воскресенье октября. В 2025 году дата празднования выпадет на 19 октября.
История праздника.
Впервые отмечать День отца предложили в США. В 1909 году жительница штата Вашингтон Сонора Луиза Смарт Додд во время церковной службы по случаю Дню матери задумалась, почему нет похожего праздника для отцов. Ее мама умерла после рождения шестого ребенка, поэтому воспитанием детей занимался отец, ветеран Гражданской войны Уильям Джексон Смарт. Для своих детей он был не просто любящим и заботливым папой, но и примером для подражания.
Поэтому женщина решила создать петицию о праздновании Дня отца. Инициативу поддержали представители власти, включая президента Калвина Кулиджа. А в 1966 году президент Линдон Джонсон объявил День отца государственным праздником, назначив днем его празднования третье воскресенье июня. Вскоре эту традицию подхватили и другие страны.
В России долгое время такого праздника не было. Изначально День отца отмечался только в некоторых регионах и городах:
с 1999 года в Якутии;с 2002 года в Череповце;с 2003 года в Новосибирске;с 2006 года в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях;с 2009 года в Архангельской области и Алтайском крае;с 2012 года в Тыве;с 2018 года в Республике Коми.
В 2021 году с идеей ввести День отца на общероссийском уровне выступила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Целью праздника было объявлено повышение значимости отцовства в воспитании детей и укрепление института семьи. 4 октября 2021 года президент России подписал указ, согласно которому День отца отмечается в стране в третье воскресенье октября.
Традиции праздника.
Россия.
Во многих городах России проводится фестиваль «Папа Фест», во время которого проходят квесты для отцов и детей, мастер-классы по разным навыкам и ремеслам, спортивные активности, обучающие программы и так далее. В некоторых регионах многодетным отцам присуждают денежные премии.
В школах и детских садах дети рисуют портреты своих отцов, снимают видеопоздравления и делают поделки в качестве подарка. Также во многих образовательных и воспитательных учреждениях дети совместно с педагогами устраивают концерты для отцов.
Финляндия.
В Финляндии днем принято ходить на кладбище, чтобы почтить память умерших мужчин. А вечером семьи собираются за праздничным столом, поют песни и устраивают танцы.
Австралия.
В Австралии семьи обычно выбираются на природу и устраивают пикники, так как считается, что они укрепляют семейные узы.
Как жизнь без отца влияет на ребенка.
Италия.
День отца в Италии считается главным мужским праздником в году. Отцам в этой стране принято дарить парфюм или бутылку дорого вина.
США.
В США в День отца существует традиция, согласно которой на одежду нужно прикрепить розу: красную — если отец жив, а белую — если он уже умер.
Великобритания.
В Великобритании в этот день чествуют не только отцов, но и всех мужчин в семье. Как правило, на этот праздник дарят открытки с теплыми пожеланиями, а также организовывают семейный поход в ресторан.
Мексика.
В Мексике в честь праздника проводится массовый забег на 21 километр.
Индия.
В Индии дети дарят своим отцам цветы и открытки. Также в стране многие семьи в этот день проводят пикники и ходят в ресторан.
ЮАР.
В ЮАР одной из традиций этого праздника является совместная рыбалка отцов и детей. Пойманную рыбу вечером подают к столу.
Идеи подарков на День отца:
персонализированные подарки (именная кружка, футболка и так далее);гаджеты (умные часы, беспроводные наушники, портативная колонка, смартфон и другие);подарки для хобби (велосипед, удочка, инструменты для мастерской, набор для шашлыка или барбекю и так далее);билеты на концерт, экскурсию, мастер-класс, кинопоказ и так далее;одежда;техника для дома (электробритва, кофемашина и другие);книги;подарочный сертификат в тематический магазин;подарок своими руками (открытки, письма с теплыми пожеланиями, фотоколлаж или альбом и так далее).
«Вечерняя Москва» подготовила красивые открытки, которыми тоже можно поздравить отца с праздником.