В Кусинском районе Челябинской области оформили 102 соцконтракта

Ежедневно, начиная работу в четыре часа утра, она выпекает разнообразную продукцию: большие пироги, пирожки с различными начинками, кулебяки, расстегаи, пиццы и шанежки. Также в ассортименте пекарни представлены комплексные обеды. Несмотря на то, что владелица пока работает одна, она уже строит планы по дальнейшему развитию и расширению своего дела.