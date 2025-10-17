В Кусинском районе Челябинской области оформили 102 соцконтракта

Жители Кусинского района Челябинской области с начала года оформили 102 социальных контракта, что соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Кусинского муниципального округа.
Ярким примером успешного использования господдержки стала история Ларисы Батиной. Она зарегистрировалась как самозанятая и, оформив социальный контракт, открыла домашнюю мини-пекарню. На полученные средства женщина провела ремонт в своем доме и приобрела профессиональное оборудование: пекарскую пароконвекционную печь, расстоечный шкаф, морозильную камеру и другой необходимый инвентарь.
Ежедневно, начиная работу в четыре часа утра, она выпекает разнообразную продукцию: большие пироги, пирожки с различными начинками, кулебяки, расстегаи, пиццы и шанежки. Также в ассортименте пекарни представлены комплексные обеды. Несмотря на то, что владелица пока работает одна, она уже строит планы по дальнейшему развитию и расширению своего дела.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.