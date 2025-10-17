В Москве 19 ноября откроется 20-й Национальный конгресс терапевтов

«Российское научное медицинское общество терапевтов было создано более 100 лет назад с целью объединить усилия ведущих отечественных специалистов в области внутренних болезней. Со дня основания Общество считает главной своей задачей непрерывное повышение профессионального уровня врачей-терапевтов нашей страны. Внутренние болезни — это огромное, почти безграничное, информационное поле. Быть в курсе всего важного и нового практикующему врачу очень сложно, и мы стремимся ему в этом помочь, проводя множество разномасштабных научно-практических мероприятий в разных регионах России. Одним из основных событий 2025 года станет 20-й Национальный конгресс терапевтов в Москве с международным участием. Здесь мы подводим итоги года, а в программу выносим все самое важное и интересное», — отметила президент РНМОТ Оксана Драпкина.