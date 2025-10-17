В Москве 19 ноября откроется 20-й Национальный конгресс терапевтов

В Москве 19−21 ноября 2025 года пойдет Национальный конгресс терапевтов. На площадке международного выставочного центра «Крокус Экспо» соберутся ведущие специалисты из России и из-за рубежа. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 5 тысяч человек: терапевты, врачи общей практики, гастроэнтерологи, пульмонологи, кардиологи, гепатологи, эндокринологи, нефрологи и ревматологи, а также врачи функциональной, лабораторной диагностики, инфекционисты и клинические фармакологи.
Организатором 20-го Национального конгресса терапевтов является Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ). Это мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2006 года.
В этом году конгресс посвящен памяти Анатолия Мартынова — известного российского врача-терапевта, физиолога, академика РАМН, заслуженного врача РСФСР и заслуженного деятеля науки Российской Федерации. С 2002 года он заведовал кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Российского университета медицины Министерства здравоохранения РФ. Анатолий Иванович ушел из жизни в мае 2024 года.
«Российское научное медицинское общество терапевтов было создано более 100 лет назад с целью объединить усилия ведущих отечественных специалистов в области внутренних болезней. Со дня основания Общество считает главной своей задачей непрерывное повышение профессионального уровня врачей-терапевтов нашей страны. Внутренние болезни — это огромное, почти безграничное, информационное поле. Быть в курсе всего важного и нового практикующему врачу очень сложно, и мы стремимся ему в этом помочь, проводя множество разномасштабных научно-практических мероприятий в разных регионах России. Одним из основных событий 2025 года станет 20-й Национальный конгресс терапевтов в Москве с международным участием. Здесь мы подводим итоги года, а в программу выносим все самое важное и интересное», — отметила президент РНМОТ Оксана Драпкина.
Программа Конгресса охватывает максимально широкий спектр вопросов диагностики, профилактики и лечения внутренних болезней. В нее вошли ключевые доклады, круглые столы и мастер-классы по всем направлениям терапии.
Участникам мероприятия представят новейшие клинические рекомендации и современные подходы к лечению, а также результаты наиболее значимых клинических исследований. Конгресс станет уникальным шансом для начинающих специалистов лично пообщаться с лидерами медицинского сообщества и принять участие в профессиональных и научных дискуссиях.
В рамках Национального конгресса терапевтов пройдет конкурс молодых ученых.
Работа конференции будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Выступления докладчиков будут транслироваться на сайте проекта.